Cerny verrast specialisten in proloog van Ronde van Romandië

Josef Cerny heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Tsjechische wielrenner, uitkomend voor Soudal-Quick Step, verraste erkende specialisten als Tobias Foss en Rémi Cavagna. De Noor van Jumbo-Visma en de Fransman van Soudal-Quick Step moesten 1 seconde toegeven op een parcours over 6,8 kilometer met start en aankomst in Le Bouveret.

Foss is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Cavagna is al jaren een expert in het racen tegen de klok. Cerny bereidt zich in de Zwitserse rittenkoers voor op de Ronde van Italië, waar hij zeer waarschijnlijk zijn kopman Remco Evenepoel aan de eindzege moet helpen. Jos van Emden was met een 28e plaats de beste Nederlander in de proloog. Hij gaf 17 seconden toe op Cerny.

De Ronde van Romandië eindigt zondag met een etappe van Vufflens-la-Ville naar Genève. De renners leggen nog drie heuvelachtige etappes, een tijdrit en een bergrit af.