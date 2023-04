Basketballers Denver winnen eerste duel met Phoenix in play-offs

De basketballers van Denver Nuggets zijn de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse profcompetitie NBA goed begonnen. In de eigen Ball Arena werd Phoenix Suns met 125-107 verslagen. De ploeg die het eerst vier overwinningen boekt plaatst zich voor de finale van de westelijke divisie. De winnaar van dat duel speelt om de titel tegen de beste ploeg van het oosten.

Denver, het beste team van het reguliere seizoen in de Western Conference, had halverwege al een riante marge opgebouwd (68-51) en heerste ook in het tweede deel. Met 34 punten was Denver-spelmaker Jamal Murray de topschutter van de partij. Naast Murray overtuigden bij de Nuggets ook Nikola Jokic (24 punten, 19 rebounds) en Aaron Gordon (23 punten). Bij de Suns was Kevin Durant goed voor 29 punten en 14 rebounds. Maandag volgt het tweede duel, opnieuw in Denver.