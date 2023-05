Harden loodst basketballers Philadelphia naar uitzege op Boston

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de play-offs van de Amerikaanse NBA een voorsprong genomen op Boston Celtics. De ‘Sixers’ wonnen in Boston het eerst duel in de halve finales van de Eastern Conference met 119-115. James Harden was de gevierde man bij ploeg uit Philadelphia; hij maakte 45 punten. Zijn 3-punter met nog 8 seconden op de klok was beslissend.

De Sixers behaalden de verrassende zege ook nog eens zonder hun beste speler, de geblesseerde Joel Embiid. Hij keek met een gekwetste knie toe vanaf de bank. “We zijn een veerkrachtig team”, zei Harden na de wedstrijd. “Zelfs zonder Joel hebben we het vertrouwen om hier te komen en te winnen. Dat dat doen we al zo het hele jaar.”

Bij de Celtics was Jayson Tatum de topschutter met 39 punten. De tweede wedstrijd in de best-of-seven is woensdag, eveneens in Boston.

Denver Nuggets nam in de halve finales van de Western Conference een 2-0-voorsprong op Phoenix Suns. De ploeg won vooral dankzij een sterk vierde kwart in eigen huis met 97-87 en riep Nikola Jokic uit tot uitblinker. Jokic maakte 39 punten en pakte 16 rebounds. Bij de Suns was Devin Booker goed voor 35 punten. De twee teams spelen hun derde duel in de best-of-seven vrijdag in Phoenix.