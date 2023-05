Wielrenster Kool wint tweede rit in Vuelta

Charlotte Kool heeft de tweede etappe gewonnen van de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen. De 23-jarige Nederlandse wielrenster van DSM achterhaalde samen met Marianne Vos vlak voor de eindstreep de zo’n 500 meter eerder ontsnapte Amerikaanse ChloĆ© Dygert.

Vos (Jumbo-Visma) nam de leiding in het algemeen klassement over van de Britse Anna Henderson. De rit ging van Orihuela naar Pilar de la Horadada over ruim 100 kilometer.

“Mijn eerste zege in een grote ronde, prachtig”, zo reageerde Kool. “Dit is waar ik op had gehoopt. We wisten dat het een hectische finale zou worden. De rit eindigde in een lange sprint, die ik gelukkig succesvol heb kunnen afronden. Het was zwaar, maar het is gelukt. Misschien doen zich morgen weer kansen voor voor de sprinters. We gaan er in elk geval opnieuw voor.”

Jumbo-Visma had de eerste etappe gewonnen, een ploegentijdrit over ruim 14 kilometer in kustplaats Torrevieja. Aangezien Henderson als eerste de finish passeerde, mocht zij de rode leiderstrui aantrekken. Ze staat nu vierde.

Woensdag volgt de laatste relatief vlakke etappe in de Vuelta Femenina, over 157,8 kilometer van Elche de la Sierra naar La Roda. Daarna staan er stevigere klimetappes op het programma. De koers eindigt zondag.