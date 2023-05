Wielrenster Vollering pakt met knappe zege de leiding in Vuelta

Wielrenster Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen, een rit met finish bergop. De Nederlandse van Team SD Worx reed in de laatste honderden meters wereldkampioene Annemiek van Vleuten uit het wiel. Vollering nam ook de rode leiderstrui over van Marianne Vos.

Vollering heeft in het klassement van de Spaanse etappekoers een voorsprong van 5 seconden op tweevoudig winnares Van Vleuten. Riejanne Markus staat derde op 12 seconden.

De vroege vlucht in de rit over 129,5 kilometer van La Cabrera naar Riaza werd gevormd door zes rensters, onder wie de Nederlandse Quinty Ton van Liv Racing. De ontsnapping kreeg echter nooit veel ruimte en werd op de zware Puerto de Navafria na 42 kilometer ingerekend.

De beklimming van de eerste categorie, ook bekend uit de Ronde van Spanje voor mannen, zorgde meteen voor een schifting. Het peloton slonk tot twintig rensters, onder wie ChloƩ Dygert, de Amerikaanse nummer 2 van het klassement. Ook Markus (derde in het klassement), Van Vleuten (tiende) en Vollering (elfde) waren mee, terwijl Vos de groep moest laten rijden. De klassementsleider keek op de top tegen een achterstand van ruim 3 minuten aan.

Hoewel er enkele gaten vielen in de afdaling, smolt de voorste groep weer samen. De samenwerking was echter niet optimaal richting het laatste deel van de etappe, waardoor de achtervolgende groep van Vos weer in de buurt kwam. Het zou echter niet genoeg zijn voor de routinier.

In een secondenspel bij een late tussensprint nam Markus nog even de virtuele leiding in het klassement over, maar Vollering liet op de laatste beklimming richting de finish zien wie de sterkste was. Ze zette twee keer aan en kwam vervolgens alleen boven, op 3 seconden gevolgd door Van Vleuten. Vos kwam met een achterstand van 2.16 over de streep.