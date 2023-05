Sprinter Pedersen de snelste in zesde etappe van Giro

Mads Pedersen heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van Trek-Segafredo was de snelste in een massasprint van een rit over 162 kilometer met start en finish in Napels.

De Italiaan Jonathan Milan finishte als tweede, vlak voor de Duitser Pascal Ackermann. Andreas Leknessund uit Noorwegen blijft het algemeen klassement aanvoeren. Hij begint vrijdag in de roze trui aan een zware bergetappe van Capua naar Gran Sasso.

Pedersen heeft nu in alle drie de grote ronden etappes gewonnen. Hij zegevierde eerder in de Tour de France en de Ronde van Spanje. Bauke Mollema was een van de renners van Trek-Segafredo die Pedersen in een goede positie naar de finish leidde.

Het had er lang van weg dat Alessandro De Marchi en Simon Clarke om de ritwinst zouden strijden. De Italiaan en Australiër kozen al vroeg in de etappe voor de aanval. Ze losten 67 kilometer voor de finish hun medevluchters Francesco Gavazzi, Alexandre Delettre en Charlie Quarterman op de laatste beklimming van de rit.

De Marchi en Clarke hielden lang stand, maar ze werden zo’n 300 meter voor de finish alsnog achterhaald door het peloton. “Natuurlijk ben ik blij met de winst”, zei Pedersen. “Maar ik voel me wel een beetje schuldig. Zij reden zo sterk en dan komen we er vlak voor de streep alsnog overheen.”

Remco Evenepoel blijft de nummer 2 van het klassement. De Belg kwam woensdag in de etappe naar Salerno tweemaal ten val. De eerste keer gebeurde dat toen een loslopende hond de weg op kwam. Kort voor de finish ging Evenepoel nog een keer hard onderuit.

Een medische check bracht woensdagavond een bloeduitstorting, een verkramping van zijn spieren en problemen bij het heiligbeen aan het licht. Maar Evenepoel had donderdag alleen nog last van een bloeduitstorting op zijn rug. De voormalig jeugdspeler van PSV en Anderlecht oogde ontspannen en hield voor de start op het podium een balletje hoog. Hij finishte keurig in het peloton.