Italiaanse wielrenner Bais verrast met winst van bergetappe Giro

Wielrenner Davide Bais heeft de mooiste zege uit zijn loopbaan geboekt. De 25-jarige Italiaan schreef de zevende etappe van de Ronde van Italiƫ op zijn naam. Hij loste op de laatste meters naar de besneeuwde top van de Campo Imperatore zijn medevluchters Karel Vacek en Simone Petilli.

Bais, uitkomend voor Eolo-Kometa, reed bijna de hele etappe op kop met de Tsjech Vacek en zijn landgenoot Petilli. De klassementsrenners lieten elkaar met rust in de bergetappe over 218 kilometer van Capua naar Gran Sasso D’Italia. De Noor Andreas Leknessund start ook zaterdag in de roze leiderstrui.

Wielerliefhebbers keken vooraf reikhalzend uit naar de slotklim van ruim 26 kilometer naar de finish. Vooral het laatste gedeelte naar de top leek geschikt voor een aanval van kanshebbers voor de eindzege van de Giro. Maar Remco Evenepoel en Primoz Roglic bleven naar elkaar kijken, tot groot genoegen van Leknessund.

Misschien hebben de beste renners van het peloton zich gespaard voor zaterdag, als er een rit met steile heuvels van Terni naar Fossombrone op het programma staat. Evenepoel kwam met een achterstand van 3.10 als vierde over de finish, met Roglic in zijn wiel.

Evenepoel, woensdag tweemaal gevallen, blijft de nummer 2 van het klassement. Hij heeft nog steeds een achterstand van 28 seconden op Leknessund. Roglic heeft in de eerste etappes van de Italiaanse rittenkoers een achterstand van 44 seconden op de Belg opgelopen.

Volgens Evenepoel had het weinig zin om op de slotklim aan te vallen. “We hadden wind tegen. En met windkracht 4 of 5 is het dan lastig aanvallen”, zei hij. “Dat kwam mij goed uit”, erkende Leknessund. “Hopelijk wordt het zaterdag een rit voor aanvallers. Dan kan ik alles op de tijdrit van zondag zetten.”