Judoka Steenhuis naar halve finales WK

Judoka Guusje Steenhuis heeft bij de wereldkampioenschappen judo in Doha in de klasse tot 78 kilogram de halve eindstrijd bereikt. De 30-jarige Nederlandse versloeg in de kwartfinales de Duitse Alina Böhm met ippon. De wedstrijd was een herhaling van de finale van de EK vorig jaar. Steenhuis verloor toen van Böhm, mede door een blessure aan haar pols.

In de strijd om een plek in de finale neemt Steenhuis het op tegen de Française Audrey Tcheumeo.

Steenhuis haalde de laatste acht bij de WK door een zege met ippon op de Nieuw-Zeelandse Moira de Villiers. Ze versloeg in haar eerste partij Khuslen Otgonbayar uit Mongolië ook met ippon. Ze was in de eerste ronde vrijgeloot.