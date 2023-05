Motorcoureur Veijer pakt na crash toch een WK-punt in Le Mans

De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer heeft in de Grote Prijs van Frankrijk weer een WK-punt gepakt in de Moto3. De 18-jarige Staphorster kwam als vijftiende over de finish op het circuit van Le Mans. Veijer was een dag eerder tijdens de kwalificatie gecrasht, maar kreeg na een medische check toestemming om zondag te racen.

De ‘rookie’ (nieuwkomer) in de Moto3 verloor tijdens het eerste deel van de kwalificatie de controle over zijn motor en werd van zijn Husqvarna-machine afgegooid. Veijer maakte een salto door de lucht en landde hard op zijn rug op het asfalt. Hij schoof daarna met zijn motor de grindbak in.

Veijer startte vanaf de negentiende plek en wist in de race over twintig rondes op te rukken naar de vijftiende plaats. Hij staat na vijf grands prix op 8 punten. De Spanjaard Daniel Holgado pakte de winst en verstevigde de leiding in het WK-klassement.

In de Moto2 eindigden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh buiten de punten. Bendsneyder werd achttiende, Van den Goorbergh twintigste. De race lag een tijdje stil na een zware crash van drie coureurs. De Italiaan Tony Arbolino reed daarna naar de zege en nam ook alleen de leiding in de strijd om de wereldtitel. Arbolino heeft nu 99 punten, zijn Spaanse concurrent Pedro Acosta belandde in de grindbak en bleef op 74 punten staan.