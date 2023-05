Griner basketbalt eerste competitieduel na gevangenschap

Basketbalster Brittney Griner heeft haar eerste competitiewedstrijd gespeeld sinds haar gevangenschap in Rusland. De 32-jarige speelster maakte bij haar team Phoenix Mercury voor het eerst sinds oktober 2021 haar opwachting in de Noord-Amerikaanse competitie WNBA. Ze kreeg bij haar rentree een staande ovatie.

Griner maakte in de wedstrijd tegen Los Angeles Sparks 18 punten, maar kon haar ploeg niet naar de overwinning leiden. De Sparks wonnen met 94-71.

Griner werd vorig jaar februari in Rusland opgepakt op verdenking van drugssmokkel. In haar handbagage werd volgens de Russische douane op de luchthaven van Moskou hasjolie gevonden. Ze kreeg een celstraf van negen jaar, maar werd in december vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Eerder deze maand speelde ze met haar ploeg al een oefenduel. “Het voelde goed, echt heel goed”, zei ze na haar eerste competitiewedstrijd.