Wielrenner Armirail hoopt roze trui tot en met rustdag te houden

Wielrenner Bruno Armirail veroverde in de veertiende etappe van de Giro d’Italia de roze leiderstrui door mee te zitten in een grote kopgroep. De 29-jarige wielrenner van Groupama-FDJ hoopt dat hij zondag aan het eind van de vijftiende rit ook nog met de roze trui om de schouders de rustdag in kan gaan.

“Ik had niet gedacht dat ik ooit de roze trui zou dragen”, zei Armirail, die door de ruime voorsprong van de kopgroep het roze overnam van de Britse klassementsleider Geraint Thomas. “Twee jaar geleden zag ik mijn ploeggenoot Attila Valter in het roze. Dat vond ik toen al heel speciaal. Ik was meegegaan in de ontsnapping voor de ritzege.”

De Fransman weet niet of de roze trui zijn wielercarrière zal veranderen. “Ik moet realistisch zijn. Ik blijf een knecht en ik zal blijven werken voor Thibaut Pinot. Hij heeft kans om de top 10 te eindigen, ik niet. Omdat er geen aankomst bergop is morgen, maak ik kans om met de roze trui de rustdag in te gaan, als het me lukt om op de laatste beklimming in de groep van de favorieten te blijven zitten.”

Armirail is de eerste Franse klassementsleider in de Giro sinds Laurent Jalabert in 1999. “Nee, ik wist niet dat Jalabert de laatste Fransman in het roze was. Misschien moet ik toch maar wat woorden in het Italiaans leren. Ik ken de taal niet, en ik heb nog wel een Italiaanse vriendin, uit Pordenone.”