Atleet Comenentia verbetert Nederlands record kogelslingeren

Atleet Denzel Comenentia heeft bij wedstrijden in het Amerikaanse Tucson zijn Nederlands record bij het kogelslingeren aangescherpt. De 27-jarige Amsterdammer kwam tot een afstand van 78,01 meter, fors verder dan de 76,80 meter die hij vier jaar geleden noteerde in het Amerikaanse Torrance.

Comenentia kwalificeerde zich met zijn recordafstand tevens voor de WK atletiek deze zomer in Boedapest. Hij ging precies 1 centimeter over de gevraagde limiet van 78,00 meter. Hij eindigde als derde in de wedstrijd. De Amerikaan Rudy Winkler slingerde 80,88 meter, de verste afstand van dit jaar in de wereld.

Comenentia deed vorig jaar ook mee aan de WK in het Amerikaanse Eugene. Hij stelde daar teleur met drie ongeldige pogingen in de kwalificaties van het kogelslingeren.