Historische zilveren medaille degenschermers in Istanbul

De Nederlandse degenschermers hebben bij de wereldbeker in Istanbul zilver veroverd in de teamwedstrijd. De equipe, bestaande uit Tristan Tulen, Rafaël Tulen, David van Nunen en Ruben Derksen, verloor in de finale van Kazachstan. Het is de eerste medaille ooit voor een Nederlands landenteam op een wereldbekertoernooi.

Het schermteam was als 24e geplaatst in een veld van 45 teams. Door onder meer van regerend wereldkampioen Frankrijk en Zuid-Korea (brons op de laatste Olympische Spelen) te winnen, drong de Nederlandse equipe door tot de finale.

Tristan Tulen had zaterdag al brons gewonnen in het individuele toernooi.