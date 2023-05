Britse renner Thomas hoopt op meer strijd in laatste week Giro

De Brit Geraint Thomas hoopt op meer strijd tussen de klassementsrenners in de derde en laatste week van de Giro. Al verwacht hij dat er geen grote verschillen gemaakt zullen worden.

Thomas verloor zaterdag zijn roze leiderstrui aan Bruno Armirail. Hij heeft in het klassement een achterstand van 1.08 op de Fransman. Zijn Sloveense rivaal Primoz Roglic volgt op 1.10.

“Ik denk niet dat het over minuten zal gaan als we straks de klimtijdrit rijden. Maar ik had er zelf ook wel wat meer van verwacht. Er zijn zeker mogelijkheden geweest om aan te vallen, maar ik denk dat iedereen al met de laatste week bezig was. Ik denk ook dat het peloton in de breedte sterker is geworden”, zei Thomas op de rustdag.

In het verleden is het wel spannender geweest in de Giro, weet Thomas. “Dat was wel echt entertainment, maar je wilt niet te veel energie verspillen en daarmee de kans op de eindzege verspelen.” In de laatste week staan nog wel drie aankomsten bergop op het programma en een lastige tijdrit. “Er zal nog wel wat gebeuren”, aldus Thomas, die vooral tegenstand verwacht van Roglic.