Leider Armirail blijft in Giro in dienst rijden van Pinot

De tactiek van wielerploeg Groupama-FDJ in de Ronde van Italiƫ verandert niet nu Bruno Armirail de roze leiderstrui in handen heeft. De Fransman blijft in dienst rijden van kopman Thibaut Pinot, zei hij maandag tijdens de rustdag.

Armirail nam zaterdagavond na de veertiende etappe in Cassano Magnago de eerste plaats in het klassement over van Geraint Thomas. In het klassement volgt Thomas op 1.08. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) is derde op 1.10.

“Het is een belangrijke week voor ons. We zullen proberen het zo goed mogelijk aan te pakken”, aldus de 29-jarige Armirail. “Persoonlijk voel ik geen enkele druk. Na het veroveren van de roze trui is alles wat er nu nog bij komt een bonus. Mijn rol zal zijn om de trui zo lang mogelijk te behouden en als ik hem kwijt ben, zo lang mogelijk Thibaut bij te staan en hem te helpen een etappe te winnen of een zo goed mogelijk algemeen klassement te rijden.”

Pinot, die zijn laatste seizoen in het peloton rijdt, staat elfde in het algemeen klassement op 4.23 van Armirail. De 32-jarige Fransman viel vrijdag tijdens de dertiende etappe aan, maar eindigde als tweede achter de Colombiaan Einer Rubio van Movistar.