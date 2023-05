Basketbalvedette James overweegt te stoppen na uitschakeling

NBA-ster LeBron James overweegt al om na dit seizoen te stoppen als basketballer. Bij de topscorer aller tijden in het Amerikaanse basketbal overheerste na de uitschakeling in de play-offs om de landstitel duidelijk de teleurstelling. “Ik moet over veel nadenken, zoals over hoe mijn basketbalcarrière verder gaat verlopen”, liet de 38-jarige Amerikaan optekenen.

“Van een finaleplek krijg ik geen kick meer, dat heb ik zo vaak meegemaakt”, zei James na de verloren eindstrijd in de play-offs van de westelijke divisie tegen Denver Nuggets (0-4). “Ik speel nu alleen nog voor titels. Zonder een finale te spelen vind ik er niks aan. We zullen zien wat er gebeurt, ik weet het nog niet.”

James is sinds dit seizoen de recordhouder in de NBA met de meeste gemaakte punten ooit in de competitie. De vedette verlengde afgelopen najaar zijn contract tot en met minstens volgend seizoen, met een optie voor nog een jaargang. In het verleden heeft James aangegeven graag met zijn zoon LeBron James jr. op het hoogste niveau uit te komen, maar de 18-jarige ‘Bronny’ komt pas op zijn vroegst in het seizoen 2024/2025 in de NBA.