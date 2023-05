FBK Games gooit voor ‘uitzonderlijke’ Hassan graag programma om

De organisatie van de FBK Games heeft speciaal voor Sifan Hassan het programma omgegooid. “Voor een uitzonderlijke atlete als Sifan doen we dat graag”, zegt directeur Hans Kloosterman van het atletiekgala in Hengelo, dat op 4 juni zijn 42e editie beleeft.

Hassan won vorige maand in Londen haar debuutmarathon en verbeterde en passant met een tijd van 2.18.33 het Nederlands record. De tweevoudig olympisch kampioene voelt zich voldoende hersteld om in Hengelo op zaterdagavond een 10.000 meter te lopen en de dag daarna tijdens het hoofdprogramma een 1500 meter.

“Ik had zelf al in mijn achterhoofd zitten dat Sifan zich wel eens zou kunnen melden en dat gebeurde dus ook. Zij gaf aan dat ze heel graag haar baanseizoen in Hengelo wilde openen”, aldus Ellen van Langen, de oud-olympische kampioene 800 meter die het atletenveld samenstelt voor de FBK Games. “Ik had zelf een 3000 meter in mijn hoofd, maar zij gaf aan dat ze de combinatie van 10.000 en 1500 wilde. Zij heeft dit soort uitdagingen nodig.”

Hassan liep twee jaar geleden zo’n beetje solo een wereldrecord op de 10.000 meter bij de FBK Games. Haar recordtijd van 29.06,82 hield overigens maar kort stand, want de Ethiopische Letesenbet Gidey dook er twee dagen later al met 29.01,03 onder. Destijds vormde de recordpoging het sluitstuk van het hoofdprogramma op zondag, deze keer is de 10.000 meter een losse afstand op de zaterdagavond.

“Ze wil er een snelle race van maken en we zorgen ook voor gangmakers”, zegt Van Langen. Directeur Kloosterman meldde dat publiek wel degelijk welkom is en dat de toegang tot het FBK Stadion op die avond gratis is.