Kopecky leidt in Thüringen na zege SD Worx in tijdrit

Wielrenster Lotte Kopecky heeft de leiding genomen in de Ronde van Thüringen. De Belgische won met haar Nederlandse ploeg SD Worx de ploegentijdrit over 9,1 kilometer, waarmee de rittenkoers in Duitsland begon.

SD Worx kwam in start- en finishplaats Schleiz over de streep na 13,08 minuten. Daarmee was de ploeg, met naast Kopecky, Lorena Wiebes, Mischa Bredewold, Lonneke Uneken en de Italiaanse Barbara Guarischi, 7 seconden sneller dan Team Jayco AlUla en 18 seconden sneller dan Canyon SRAM Racing.

De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.