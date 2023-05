‘Overprikkelde’ Klaver kon alleen maar huilen na EK indoor

Atlete Lieke Klaver kon na de EK indoor in Istanbul van afgelopen maart alleen maar huilen. Niet van blijdschap om haar behaalde medailles, maar omdat ze “overprikkeld” was. “Ik had na het toernooi geen zin in de afterparty, wilde naar bed. Ik kon geen geluiden meer verdragen, me niet goed concentreren. Ik moest steeds huilen”, vertelde de atlete in aanloop naar de komende FBK Games op 4 juni.

“Ik had rust nodig en rusten is iets waar ik niet goed in ben. Ik ben vorige zomer na de EK maar blijven doorgaan en na de EK indoor ging de druppel over de rand van de emmer. Zelfs in rust was mijn ademhaling veel te hoog”, aldus de 24-jarige atlete uit Enkhuizen, die juist in Istanbul haar grootste successen boekte in haar carrière tot nog toe met zilver op de 400 meter vlak en goud op de 4×400 meter horden.

Klaver is blij dat ze erger heeft kunnen voorkomen. “Ik weet nu dat ik mijn rust moet nemen. Ik heb een mooie bank thuis. Daar ging ik voorheen nooit op zitten, maar ik kan mezelf er nu toe zetten om dat wel te doen”, zei Klaver, die ook blij is dat ze haar problemen in vrijheid met haar coaches kon bespreken. “Ze namen me serieus toen ik aangaf dat ik me niet goed voelde. Ik heb twee weken volledige rust genomen en nu gaat het eigenlijk heel goed met mij.”

Klaver opent haar seizoen op 2 juni met een 400 meter bij de meeting uit de Diamond League in Florence. Op de FBK Games doet ze de 200 meter. “De 200 meter is mijn oude liefde. Die snelheidsprikkel zo kort na die 400 in Italië is perfect.”