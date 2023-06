Belgische wielrenner Mertens ontwaakt uit kunstmatige coma

De Belgische wielrenner Julian Mertens is ontwaakt uit de kunstmatige coma waarin hij werd gehouden na een valpartij tijdens de training afgelopen woensdag. Zijn ploeg Bingoal WB meldt dat de 25-jarige wielrenner is afgekoppeld van de beademing en al even met zijn naasten heeft kunnen spreken.

Mertens kwam ten val tijdens een training en werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. De renner onderging operaties aan de wervelkolom en de kaak en liep ook breuken op in de arm en ribben.

“Het lange genezingsproces gaat verder”, laat de ploeg weten. Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. Daarvoor kwam hij uit voor Sport Vlaanderen-Baloise.