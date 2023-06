Hockeysters winnen in Pro League ook van Australië

De hockeysters van Oranje hebben hun ongeslagen status in de Pro League behouden. De ploeg van bondscoach Paul van Ass versloeg Australië in Eindhoven met 7-2. Halverwege stond het 4-1.

Yibbi Jansen nam drie doelpunten voor haar rekening, allemaal uit een strafcorner. Frédérique Matla en Pien Dicke scoorden beiden twee keer. Namens de bezoekers was Ambrosia Malone tweemaal trefzeker. Zij opende de score al in de derde minuut.

Australië is de koploper in de Pro League, al hebben de Australische speelsters al dertien wedstrijden gespeeld. Voor Oranje, dat woensdag China met 4-0 had verslagen, was het pas het zesde duel in het landentoernooi.

Zaterdag nemen de hockeysters het in de Pro League opnieuw op tegen China, zondag is Australië weer de tegenstander.