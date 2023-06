De 17-jarige rolstoeltennisser Tokito Oda is de jongste mannelijke grandslamwinnaar sinds het open tijdperk van de sport in 1968 begon. De Japanse nieuwe nummer 1 van de wereld versloeg in de finale van Roland Garros de als eerste geplaatste Brit Alfie Hewett met 6-1 6-4.

Oda verloor begin dit jaar de Australian Open-finale nog van Hewett. De 25-jarige Brit staat al op zeven grandslamtitels.