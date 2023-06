Djokovic verovert op Roland Garros 23e grandslamtitel

Tennisser Novak Djokovic heeft op Roland Garros zijn 23e grandslamtitel veroverd. De 36-jarige Serviër was in Parijs in de finale in drie sets te sterk voor de Noor Casper Ruud: 7-6 (1) 6-3 7-5.

Na 3 uur en 13 minuten benutte Djokovic zijn tweede wedstrijdpunt, na een afzwaaier van Ruud, die een forehand uit sloeg. Djokovic ging vervolgens languit op het gravel liggen. Dat gebeurde onder het toeziend oog van sterren als Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé en Tom Brady, die allemaal in het stadion zaten.

Djokovic begon echter niet goed aan de finale. Hij verloor de eerste drie games en oogde nog wat zoekende. Ruud – de nummer 4 van de wereld – miste echter een eenvoudige smash bij 4-2, waardoor Djokovic de break-achterstand ongedaan kon maken. Het draaide uit op een tiebreak en daarin was Djokovic oppermachtig. Hij stond daarin maar één punt af en maakte het af met een sterke forehand.

In de tweede set had Djokovic snel een 3-0-voorsprong en hij gaf de marge niet meer prijs. Hij maakte het bij 5-3 af met een lovegame. Ruud kon goed bijblijven in de derde set, maar bij 5-5 plaatste Djokovic de beslissende break, met een overtuigende lovegame. Een game later had hij snel een 40-0-voorsprong, waardoor hij zich een misser kon permitteren. Een punt later was het na een misser van Ruud wel raak.

De afgelopen twee weken verloor Djokovic in zeven wedstrijden twee sets, tegen de Rus Karen Chatsjanov en de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Djokovic heeft nu het record van gewonnen grandslamtoernooien sinds de invoering van het proftennis alleen in handen. Hij deelde dat met Rafael Nadal, die vorig jaar op Roland Garros zijn 22e grandslamtitel pakte. Roger Federer was 20 keer de beste op een major.

Voor Djokovic was het zijn derde titel op Roland Garros. Ook in 2016 en 2021 was hij de beste in Parijs. Ook de US Open heeft hij drie keer gewonnen. Op Wimbledon was hij zeven keer de beste en op de Australian Open zelfs tien keer.

Djokovic, die het toernooi begon als de mondiale nummer 3, is vanaf maandag weer de beste tennisser ter wereld. Hij lost Alcaraz af. Djokovic versloeg Alcaraz, getroffen door een krampaanval, vrijdag in vier sets.

De tennissers gaan zich nu richten op het grasseizoen. Op maandag 3 juli begint Wimbledon. Djokovic verdedigt dan zijn titel.