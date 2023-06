Mountainbikester Terpstra tweede bij wereldbeker Lenzerheide

Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd crosscountry in het Zwitserse Lenzerheide als tweede geëindigd. De 32-jarige Zeeuwse kwam 18 seconden na Europees kampioene Franse Loana Lecomte uit Frankrijk over de streep. Alessandra Keller uit Zwitserland werd derde, vlak voor de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

Puck Pieterse, die bij haar debuut bij de senioren vorige maand de wedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto op haar naam schreef, finishte als vijfde. De 21-jarige renster had 54 seconden meer nodig dan Lecomte.

Fem van Empel, net als Pieterse een wereldtopper in het veldrijden, kwam als zestiende over de streep. Anne Tauber werd twintigste.