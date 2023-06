Renner Küng troeft Evenepoel af in tijdrit Ronde van Zwitserland

De Zwitserse renner Stefan Küng heeft voor eigen publiek de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De tijdritspecialist was tijdens de rit over 12,7 kilometer met start en finish in Einsiedeln met een tijd van 13.31 minuten 6 seconden sneller dan de Belg Remco Evenepoel. Diens landgenoot Wout van Aert eindigde als derde in 13.41.

Evenepoel maakte in Zwitserland zijn rentree nadat hij vorig maand de Giro d’Italia als leider vanwege een coronabesmetting voortijdig had moeten verlaten. Mick van Dijke was de beste Nederlander op de 26e plaats. Hij was 40 seconden langzamer dan Küng.

De Zwitserse winnaar vierde zijn tijdritzege met familie en vrienden. Het was voor hem een tijdje geleden dat hij een rit won. Bij de tijdritten in de Giro haalde hij het podium niet. “Ik ben heel echt opgelucht dat het mij hier wel gelukt is om te winnen”, zei hij na afloop.

Hoewel Evenepoel niet won, was de wereldkampioen op de weg niet ontevreden over zijn rentree. “Ik viel stil in het tweede stuk. Ik had normaal door die muur moeten kunnen gaan, maar dat lukte nog niet echt vandaag. Maar dit is zeker een goede start voor de rest van de week”, zei de 23-jarige Evenepoel.

Van Aert doet in de voorbereiding op de Tour de France voor het eerst mee aan de Ronde van Zwitserland. De 28-jarige Belg ging snel van start in de tijdrit, maar kon dit niet in het tweede deel doortrekken. Toch was hij tevreden met de derde tijd. “Ik zit er kort bij en de benen zijn in orde”, stelde Van Aert. “Achteraf denk ik dat ik iets te snel ben gestart. Ik had gehoopt in de laatste 2 kilometer te kunnen versnellen, maar ik miste net wat hardheid. Al met al was het een prima tijdrit.”

Wilco Kelderman richt zich in de Ronde van Zwitserland op het klassement. Hij moest echter 52 seconden toegeven op Küng. “Ik ben voluit gegaan en mijn gevoel was ook niet slecht”, aldus Kelderman.