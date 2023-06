Eritreër Girmay sprint naar zege in Ronde van Zwitserland

Wielrenner Biniam Girmay heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Eritreër van Intermarché-Circus-Wanty was in de 173,7 kilometer lange etappe, van Beromünster naar Nottwil, de snelste in de sprint. De Fransman Arnaud Démare werd tweede, voor de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma.

De Zwitserse renner Stefan Küng, die zondag de openingsetappe (tijdrit) won, behoudt de leiding in het algemeen klassement. Van Aert eindigde in die tijdrit ook al als derde en neemt die positie ook in de tussenstand in, met 6 seconden achterstand op Küng. De Belg Remco Evenepoel is de nummer 2 op vijf tellen van de leider.

Mike Teunissen was maandag op de negende plaats de beste Nederlander. In het klassement doet Mick van Dijke het op de 23e plek het best.

Na de eerste rit in de Ronde van Valencia is het voor Girmay de tweede zege van het seizoen.

De 86e Ronde van Zwitserland gaat dinsdag verder met een 143,8 kilometer lange rit van Tafers naar Villars-sur-Ollon. Het slotdeel van de etappe start met de beklimming van de Col des Mosses (13,5 kilometer met een stijgingspercentage van 4,1 procent), waarna het peloton 20 kilometer lang daalt richting de slotklim in ski-oord Villars-sur-Ollon (11 kilometer lang met een stijgingspercentage van 7,6 procent). Die klim start in Aigle, waar het hoofdkantoor van de internationale wielrenunie UCI zit.

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tweede individuele tijdrit.