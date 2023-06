Hockeyers nemen revanche voor zware nederlaag tegen Australië

De Nederlandse hockeyers hebben revanche genomen voor een zware 7-2-nederlaag tegen Australië in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won maandag met 5-2.

In de eerste helft vielen op het complex van Oranje-Rood in Eindhoven vijf doelpunten. Timo Boers opende al na zes minuten de score voor Nederland uit een strafcorner. Nathan Ephraums trok de stand 3 minuten later alweer gelijk. Tjep Hoedemakers en Duco Telgenkamp zetten Oranje daarna met fraaie treffers op een 3-1-voorsprong. Australië deed vanuit een strafcorner wat terug.

Met zijn tweede doelpunt van de avond zorgde Telgenkamp na rust voor de 4-2. Boers was ook tweemaal trefzeker. Hij tekende in de 51e minuut voor 5-2. De Australiërs kregen daarna nog wel kansen, maar doelman Pirmin Blaak verrichtte een paar goede reddingen.

Het was voor Nederland de derde zege in de Pro League. Eerder wonnen de mannen van Delmee twee keer van India.

De hockeyers vervolgen de Pro League vanaf vrijdag in Groot-Brittannië.