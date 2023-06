Venus Williams laat pers gissen met korte antwoorden

Venus Williams heeft de pers laten gissen naar haar toekomstplannen en motivatie voor haar comeback in Rosmalen. Op een persconferentie die slechts zo’n 3 minuten duurde, gaf ze nagenoeg alleen maar korte antwoorden.

“Het is erg leuk” en “het is het mooiste spelletje op aarde”, antwoordde de Amerikaanse op de vragen naar wat haar beweegt om op haar 42e nog terug te keren in het circuit. Ze speelde op het Autotron haar eerste wedstrijd in bijna een half jaar tijd. Ze verloor in drie sets van de pas 17 jaar oude Celine Naef uit Zwitserland.

Op de vraag hoe de komende maanden er voor haar uit zien, reageerde Williams ook defensief. “Ik speel volgende week. Hoe de komende maanden eruitzien? Ik speel komende week…”

Toch liet Williams ook blijken te hebben genoten van haar eerste optreden in Nederland. “Het was prachtig en ik vind het leuk hier. De mensen zijn geweldig en het was de beste ervaring ooit. Ik had niet zo lang moeten wachten voordat ik hier zou komen”, aldus de zevenvoudig grandslamkampioene. “Toen ik de baan opliep lachte ik van binnen, het was het allerbeste gevoel. En het gras was geweldig.”

Williams noemde de aanwezigheid van haar zus Serena “heel speciaal” en “supermotiverend”.

Volgende week doet Venus Williams met een wildcard mee aan het grastoernooi van Birmingham.