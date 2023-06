Basketballers Nuggets vieren NBA-titel met tienduizenden fans

De basketballers van Denver Nuggets hebben met tienduizenden fans hun titel in de Amerikaanse competitie NBA gevierd. Het team van sterspeler Nikola Jokic liet zich in brandweerauto’s door de straten van Denver rijden. Ze werden toegejuicht door duizenden fans.

De spelers genoten van de fans. “Ik had nooit kunnen denken dat ik zoveel mensen op één plek zou zien”, zei Aaron Gordon. Ook teamgenoot Kentavious Caldwell-Pope was onder de indruk. “Het is ongelooflijk om deel uit te maken van de geschiedenis van dit team en deze stad”, zei Caldwell-Pope, die al eerder met de LA Lakers een NBA-titel won.

Coach Michael Malone van de Nuggets had mooie woorden voor de fans, die het team het hele seizoen hadden gesteund. Ook beloofde hij meer successen in de toekomst. “Het is nog niet voorbij. Dit is pas het begin”, zei hij.

De Nuggets pakten de eerste titel in de geschiedenis ten koste van Miami Heat.