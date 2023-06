Bondscoach volleybalsters België jaar geschorst

Gert Vande Broek, de bondscoach van de Belgische vrouwenvolleybalploeg, wordt voor een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. De tuchtraad van Volley Vlaanderen kwam tot die uitspraak na een eis van twee jaar schorsing. Vande Broek heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De 56-jarige Vande Broek, die al zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.

Als Vande Broek kiest om in beroep te gaan, wordt de beslissing opgeschort en kan hij nog aanblijven als hoofdcoach tot een definitieve uitspraak door Volley Vlaanderen gedaan wordt. De volleybalsters spelen later deze zomer (15 augustus tot en met 3 september) het EK volleybal in onder meer België.

Maatregelen neemt de bond pas als de volledige procedure doorlopen is. Vande Broek wordt dus niet op non-actief gesteld. “Op korte termijn verandert er niets”, zegt de woordvoerder van Volley Vlaanderen. “Er komt een belangrijk EK aan. We willen de hoge toppen die de Yellow Tigers nu scheren, zeker niet verstoren. Het zou niet ideaal zijn moest Vande Broek beslissen om niet in beroep te gaan en wij zonder hem naar het EK moeten gaan, maar dat is aan hem.”

De advocate van de oud-speelsters is niet verrast door de uitspraak. “Het ging om een schrikbewind dat jarenlang is aangehouden. Dat de huidige speelsters op dit moment achter hem staan, doet daar geen afbreuk aan.” Voor de speelsters was het volgens de advocate het belangrijkste om erkenning te krijgen voor het “leed dat hen al die jaren is aangedaan”.