Finse tennisser Ruusuvuori tegenstander Griekspoor in Rosmalen

Tallon Griekspoor neemt het zaterdag in de halve finales van het grastoernooi van Rosmalen op tegen de Fin Emil Ruusuvuori. De nummer 42 van de wereld verraste op het Autotron de Italiaan Jannik Sinner: 6-3 6-4.

De 21 jaar oude Sinner was als tweede geplaatst in Rosmalen. De nummer 9 van de wereld nam op het laatste moment een wildcard in ontvangst. Hij werd begin deze maand op Roland Garros al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Tegen Ruusuvuori wist Sinner geen breakpoint af te dwingen. In beide sets verloor de Italiaan één keer zijn eigen servicegame. Na een uur en 20 minuten was de verrassing een feit.

Griekspoor en Ruusuvuori hebben één keer eerder tegen elkaar gespeeld. Die ontmoeting dateert echter al van 2017, op een klein toernooi in Zweden. Griekspoor won toen met 6-4 6-2.