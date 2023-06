Griekspoor naar laatste vier in Rosmalen na zege op De Minaur

Tallon Griekspoor heeft de halve eindstrijd bereikt van het grastoernooi van Rosmalen. De 26-jarige Griekspoor versloeg de Australiër Alex de Minaur, de nummer 4 van de plaatsingslijst, in drie sets: 4-6 6-3 6-4.

Griekspoor werkte op het centercourt liefst dertien van de veertien breakpoints weg. Hij benutte zelf twee van de drie kansen op een servicebreak. Na een uur en 50 minuten benutte de Nederlander zijn eerste wedstrijdpunt. Hij besloot het duel met een lovegame.

Zaterdag neemt de als zesde geplaatste Griekspoor het bij de laatste vier op tegen de Italiaan Jannik Sinner of Emil Ruusuvuori uit Finland. De andere halve finale gaat tussen de Australiërs Rinky Hijikata en Jordan Thompson.

Griekspoor is de enige Nederlander die deze week voorbij de eerste ronde kwam in het enkelspel. Titelhouder Tim van Rijthoven is er dit jaar niet bij en Botic van de Zandschulp meldde zich met een blessure af.