NBA schorst Morant na opnieuw zwaaien met wapen in video

De basketbalcompetitie NBA heeft verdediger Ja Morant van Memphis Grizzlies voor 25 wedstrijden geschorst vanwege roekeloos gedrag. De 23-jarige basketballer zwaaide met een vuurwapen in een video die in mei rondging op social media.

“Het besluit van Ja Morant om opnieuw een vuurwapen te hanteren op social media is zorgwekkend en verontrustend, nadat hij datzelfde al in maart had gedaan en toen een schorsing van 8 wedstrijden kreeg”, laat bestuurder Adam Silver van de NBA weten. “De kans dat jonge mensen het gedrag van Ja gaan nabootsen is vooral zorgwekkend. Onder deze omstandigheden denken wij dat een uitsluiting van 25 wedstrijden gepast is en maken we duidelijk dat roekeloos en onverantwoord gedrag met wapens niet wordt getolereerd.”

Morant kwam met excuses en zei dat hij werkt aan zijn geestelijke gezondheid en het nemen van beslissingen om zo te laten zien dat hij “een beter persoon is dan wat hij heeft laten zien”. “Ik heb tijd gehad om na te denken en ik realiseer me hoeveel pijn ik heb veroorzaakt”, zei de basketballer. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de NBA, de Grizzlies, mijn teamgenoten en de stad Memphis.”