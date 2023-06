Zesde etappe Ronde van Zwitserland ingekort

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft de zesde etappe ingekort. De eerste beklimmingen zijn uit de route gehaald, omdat de situatie bij het plaatsje Brienz niet veilig is.

Volgens de organisatie is in Brienz afgelopen nacht de alarmfase blauw ingegaan. Dit betekent dat er vrees is voor een nieuwe aardverschuiving. Vorige maand moest het dorp al worden ontruimd vanwege een dreigende aardverschuiving.

De renners starten nu om 12.30 uur in Chur. Aanvankelijk zouden ze om 10.50 uur in La Punt vertrekken. Het peloton gaat nu niet over de Albulapass.

Er kwam donderdag veel kritiek op de organisatie van de ronde nadat de renners Gino Mäder en Magnus Sheffield tijdens de koninginnerit bij de afdaling van de Albulapass hard onderuitgingen. Mäder moest worden gereanimeerd. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.