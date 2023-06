Wielrenster Gasparrini wint in sprint derde etappe in Zwitserland

Wielrenster Eleonora Gasparrini heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 21-jarige Italiaanse won in Ebnat-Kappel de sprint van het aanstormende peloton dat vlak voor de streep vluchtster Urska Zygart bijhaalde. Gasparrini won voor Arlenis Sierra uit Cuba en de Tsjechische Tereza Neumanova.

De Sloveense Zygart ontsnapte op de laatste beklimming in de rit van St. Gallen naar Ebnat-Kappel over 120,8 kilometer uit een kopgroep van zes rensters met daarbij de Nederlandse Pauliena Rooijakkers en Eva van Agt. In de afdaling op weg naar de finishplaats werden eerst de andere vluchters bijgehaald en in de laatste 100 meter slokte het sprintende peloton ook Zygart op.

Demi Vollering eindigde als zesde in de etappe. De Nederlandse blijft in het algemeen klassement op 9 seconden tweede achter haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser. De Ronde van Zwitserland eindigt dinsdag met opnieuw een heuvelachtige etappe.

Gasparrini maakte met haar zege een einde aan de indrukwekkende reeks overwinningen van SD Worx. De ploeg van onder anderen Vollering, Lorena Wiebes en de Belgische Lotte Kopecky pakte steeds de overwinning in de laatste twintig wedstrijddagen waarop de rensters actief waren. In Zwitserland waren er in de afgelopen dagen zeges voor Reusser en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

De geƫmotioneerde Italiaanse droeg de zege op aan haar recent overleden grootvader. Ook noemde ze het haar eerste grote overwinning.