Doorzoeking bij organisatiecomité Olympische Spelen Parijs

Het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs wordt dinsdagochtend doorzocht. Het organisatiecomité gaf aan “volledige medewerking te verlenen om het onderzoek te vergemakkelijken”.

Naast de inval bij het hoofdkantoor van de commissie, die bekendstaat als Cojo, worden ook de kantoren van Solideo doorzocht. Die instantie is verantwoordelijk voor de bouw van de olympische locaties.

De huiszoekingen werden uitgevoerd door rechercheurs op het gebied van corruptiebestrijding en financiële criminaliteit en de BRDE, de financiële brigade van de Parijse politie, aldus een bron dicht bij het onderzoek.

De huiszoeking is enigszins verrassend aangezien er niets bekend was over een gerechtelijk onderzoek tegen het organisatiecomité.

De Spelen duren van 26 juli tot en met 11 augustus 2024.