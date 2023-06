IOC neemt tijd voor beslissing over deelname Russen aan Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geen haast met het nemen van een besluit over deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Spelen van Parijs 2024. “We zullen op het juiste moment daarover beslissen”, zei IOC-woordvoerder Mark Adams na een dag vergaderen met het bestuur in Lausanne. “We kijken hoe de zaken zich ontwikkelen.”

Het IOC strafte Rusland en bondgenoot Belarus na de inval van de Russen in Oekraïne in februari 2022. Sporters uit die landen werden geweerd in de meeste sporten. Maar eerder dit jaar deed de olympische organisatie een oproep aan de internationale sportbonden de boycot op te heffen en Russen en Belarussen weer toe te laten als neutrale sporters en onder voorwaarden. Een aantal bonden gaf gehoor aan die oproep.

De oproep gold echter niet de Olympische Spelen, die over ruim een jaar in Parijs beginnen. “Ik denk dat het een flexibele beslissing moet zijn, omdat de situatie kan veranderen. We besluiten als de tijd er rijp voor is”, aldus Adams. “Bonden zijn zelfstandig en kunnen hun eigen beslissing nemen. We hopen wel dat ze onze adviezen volgen. Een aantal doet dat al.”