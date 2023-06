Israel – Premier Tech laat viervoudig Tourwinnaar Froome thuis

Israel – Premier Tech gaat zonder Chris Froome naar de Tour de France. De wielerploeg zet dit jaar vooral in op ritzeges en kiest daarom voor andere renners.

De 38-jarige Froome won de Tour vier keer, in 2013, 2015, 2016 en 2017. De Brit behaalde de laatste jaren, mede door de nodige blessures, weinig aansprekende resultaten. Hij moest de laatste editie van de Ronde van Frankrijk enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten door een coronabesmetting. De Ronde van Spanje reed Froome wel uit, maar zonder rol van betekenis te spelen.

Het team van Israel – Premier Tech bestaat uit de Belg Dylan Teuns, de Canadezen Michael Woods, Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiërs Simon Clarke en Nick Schultz, de Let Krists Neilands en de Nieuw-Zeelander Corbin Strong.

“We hebben een sterke ploeg en zijn klaar om agressief te koersen. Ons hoofddoel is om voor ritzeges te gaan”, aldus sportief manager Rik Verbrugghe. “We weten allemaal dat het moeilijk is om een rit te winnen in de Tour, maar ik geloof dat elke van onze acht renners daartoe in staat is.”