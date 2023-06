NOC*NSF gaat Oekraïense sporters helpen

Sportkoepel NOC*NSF gaat Oekraïense topsporters bijstaan. Atleten uit het door oorlog getroffen land worden bijvoorbeeld uitgenodigd op Papendal om te trainen. Ook op andere trainingscentra zijn ze welkom. “De komende periode wordt met Oekraïne overlegd hoe de Nederlandse steun precies vorm krijgt; de behoefte van NOC Oekraïne is daarbij leidend”, aldus NOC*NSF.

“We kunnen ons als olympische familie niet permitteren de hoop op te geven dat sport kan verbinden”, aldus voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. “We gunnen het alle atleten die, zonder politieke bedoelingen gáán voor hun sport, om deel te kunnen nemen. Maar we twijfelen zeker aan de praktische uitvoerbaarheid van het meedoen onder neutrale vlag en het handhaven van de voorwaarden. Ik vrees dat we voorlopig nog met dit dilemma verder zullen moeten.”

Ongeveer driehonderd atleten, coaches en begeleiders zijn al omgekomen bij aanvallen door de Russen, aldus de Oekraïense NOC-voorzitter Vadim Goettsajt.

Nederland is het vooralsnog eens met het standpunt van het IOC. Dat onderzoekt of het mogelijk is om Russische en Belarussische sporters toe te laten op internationale sportevenementen onder neutrale vlag en strenge voorwaarden. De sporters mogen geen banden hebben met het leger of de veiligheidsdiensten, deelname aan teamsporten is uitgesloten en de individuele sporters mogen zich ook privé niet positief hebben uitgelaten over de inval in Oekraïne. Nederland heeft het IOC laten weten dat de voorwaarden die gelden voor sporters uit beide landen ook zouden moeten gelden voor officials en bestuurders in de sport.

Volgens Goettsajt valt niet te controleren of individuen voldoen aan de voorwaarden. De Oekraïense sportkoepel heeft dossiers aangelegd van honderden Russische en Belarussische atleten waaruit zou blijken dat zij de oorlog en hun regering steunen.

Van Zanen-Nieberg en Goettsajt spraken elkaar in het Poolse Krakau, waar ze verblijven ter gelegenheid van de Europese Spelen.