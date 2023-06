Tennisser Roeblev maakt einde aan zegereeks Griekspoor op gras

Aan de zegereeks van Tallon Griekspoor op gras is een einde gekomen. De Nederlandse nummer 29 van de wereld verloor in de kwartfinale van het toernooi van het Duitse Halle van Andrej Roeblev. De Rus won in drie sets, 3-6 6-3 6-4. Roeblev is de nummer 7 van de ATP-ranking.

In de eerste set verloor Roeblev een keer zijn eigen servicegame, hetgeen hem fataal werd. In het tweede deel herstelde Griekspoor zich wel snel van verlies op zijn eigen opslag, maar na de gelijkmakende beurt leverde hij zijn services opnieuw in. Roeblev gaf die voorsprong vervolgens niet meer weg.

In de beslissende set kwam Griekspoor op achterstand door twee keer zijn servicegame te verliezen. Hij herstelde zich gedeeltelijk en kreeg bij 5-4 voor zijn tegenstander zelfs nog enkele breakpoints. Maar de Rus benutte zijn vierde matchpoint.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut is de tegenstander van Roeblev in de halve eindstrijd. De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Kazach Aleksandr Boeblik.

Griekspoor won in Halle eerder van de Pool Hubert Hurkacz en de Spanjaard Roberto Carball├ęs Baena. Hij begon zijn zegereeks op gras vorige week in eigen land, waar hij het grastoernooi van Rosmalen won.

Griekspoor maakte eerder op de dag bekend zich te hebben afgemeld voor het grastoernooi van Mallorca. Het evenement op het Spaanse eiland geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat op maandag 3 juli van start gaat. Hij verkiest in aanloop naar het derde grandslamtoernooi van het jaar rust.