Vollering voor het eerst Nederlands kampioene wielrennen

Demi Vollering is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen wielrennen geworden. De 26-jarige renster van SD Worx kwam na 153,1 kilometer solo aan in Sittard-Geleen. Op bijna een minuut werd ploeggenote Lorena Wiebes tweede. Marianne Vos werd derde.

Vollering volgt Riejanne Markus op, die de nationale titel vorig jaar in Drenthe veroverde. Ze eindigde eerder deze week achter Markus als tweede bij het NK tijdrijden. Vollering won dit jaar al de klassiekers Strade Bianche, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten, bezig aan haar laatste seizoen en dus ook laatste NK, plaatste haar eerste aanval in het kampioenschap al 30 kilometer na de start in Valkenburg. De 40-jarige renster van Movistar lag even voorop met concurrente Vollering, maar het tweetal werd weer ingelopen. Met nog zo’n 100 kilometer te gaan demarreerde Eva van Agt en zij kreeg Esmée Peperkamp mee. Het duo kreeg zelfs meer dan 4 minuten voorsprong, maar het peloton versnelde, met name onder aanvoering van de wielrensters van SD Worx. Met het ingaan van de laatste ronde lagen Van Agt en Peperkamp nog minder dan een halve minuut voor.

Vollering plaatste na een klimmetje haar aanval met nog zo’n 16 kilometer te gaan. Ze achterhaalde Van Agt en Peperkamp en liet die meteen achter. Ze vergrootte haar voorsprong al snel tot meer dan een halve minuut en de achtervolgende groep, met voorin de rensters van Jumbo-Visma, kon dat gat niet meer dichtrijden. Vollering had op de streep bijna een minuut voorsprong op de achtervolgers, waar teamgenote Wiebes de snelste was. Van Vleuten eindigde op haar laatste NK als vijfde.