Tijd bij Paris Saint-Germain teleurstellend voor Messi

Lionel Messi heeft een moeilijke tijd gehad bij Paris Saint-Germain. Dat zegt de Argentijnse sterspeler in een interview met de mediagroep belN Sports. Tot zijn eigen verbazing werd Messi door de fans regelmatig uitgefloten.

“Het was erg moeilijk om mij bij Paris Saint-Germain aan te passen. Het was een zeer grote teleurstelling”, aldus Messi. Hij tekende bij de club in Parijs omdat hij om financiële redenen niet langer bij FC Barcelona kon blijven. Hij zag het aanvankelijk wel zitten om in de Franse hoofdstad te gaan spelen.

“Ik kwam naar Parijs omdat ik de club leuk vond, ik had daar vrienden in de kleedkamer. Het leek mij daarom makkelijker om mij daar aan te passen. Maar het liep heel anders door de manier van spelen, de nieuwe teamgenoten en in een nieuwe stad. Het was moeilijk voor mij en voor mijn familie.”

Messi kwam na de winterstop terug in Parijs nadat hij met Argentinië de wereldtitel had veroverd. Hij denkt dat door het WK Paris Saint-Germain minder heeft gepresteerd. De ploeg won wel de Franse titel, maar werd voortijdig uitgeschakeld in de Champions League. “Het is geen excuus, maar het heeft wel meegespeeld. Sommige spelers kwamen later terug en anderen raakten geblesseerd zoals Neymar. Ik denk toch dat het niveau is beïnvloed door het WK.”

Volgens Messi was het publiek in het begin op zijn hand. “Ik kreeg aanmoedigingen, maar later veranderde dat bij een deel van het publiek. Maar ik heb het geluk gehad dat ik alles heb gewonnen en dat zal mij bijblijven aan het einde van mijn carrière.”

Messi zet zijn loopbaan voort in Amerika bij Inter Miami.