Van de Zandschulp onderuit op grastoernooi Eastbourne

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het grastoernooi van Eastbourne te bereiken. De 27-jarige Nederlander, die nog wel de eerste set won, verloor uiteindelijk in drie sets van Mikael Ymer uit Zweden. Het werd 3-6 6-4 6-2 voor Ymer. Van de Zandschulp wacht nog op zijn eerste zege op gras.

Het toernooi in Eastbourne gold voor Van de Zandschulp als laatste voorbereiding op Wimbledon. Het grandslamtoernooi begint op 3 juli.

Van de Zandschulp strandde vorige week ook al in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen’s. Hij verloor toen van de als vierde geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe. Van de Zandschulp maakte in Londen zijn rentree nadat hij zich eerder afmeldde voor het toernooi in Rosmalen omdat hij niet op tijd hersteld was van een voetblessure die hem al hinderde op Roland Garros. In Parijs werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.