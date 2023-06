Schaatser Bergsma breekt schouderblad bij skeelertraining

Schaatser Jorrit Bergsma heeft woensdag zijn schouderblad gebroken. Dat gebeurde bij een skeelertraining in De Lutte met zijn team Jumbo-Visma.

De 37-jarige Bergsma, voormalig olympisch kampioen op de 10.000 meter, reed samen met zijn ploeggenoot Chris Huizinga op een parallelweg toen hij plotseling moest uitwijken voor een tegemoetkomende scooterrijder. De Fries kwam hard ten val in de berm, aldus Jumbo-Visma.

Bij onderzoek in een ziekenhuis in Enschede bleek dat Bergsma een breuk in zijn schouderblad heeft. De breuk hoeft niet geopereerd te worden. Voor het herstel staat enkele weken. Gedurende die periode volgt Bergsma een aangepast trainingsschema.