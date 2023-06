Zeilster Bouwmeester droomt groots op weg naar Parijs

Marit Bouwmeester staat voor belangrijke maanden op weg naar kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar. De zeilster doet volgende maand mee aan het olympische testevent in Marseille en in augustus aan de WK in haar ‘eigen’ Den Haag. Ze kan het ticket voor Parijs 2024 in de Ilca 6-klasse met topklasseringen bij deze evenementen al veiligstellen. “Het is mijn droom om het testevent, de WK en de Spelen te winnen”, zei de 34-jarige Bouwmeester bij de presentatie van de WK.

De olympische kampioene van 2016 wil volgend jaar haar vierde medaille op de Spelen veroveren. Nederland mag per klasse maar één deelnemer uitzenden. Na haar terugkeer na de geboorte van haar dochter Jessie Mae moest Bouwmeester de strijd aan met onder anderen Maxime Jonker en Mirthe Akkerman. Sneller dan verwacht kon ze zich weer meten op topniveau. In maart haalde ze in Italië de Europese titel en dwong deelname aan het testevent af. “Soms snap ik het zelf ook niet helemaal dat het al snel weer goed ging. Maar ik heb natuurlijk heel wat jaren getraind en had mijn zwangerschap zo ingericht dat ik zo snel mogelijk kon terugkomen.”

De Friezin is een andere zeilster geworden sinds ze moeder is. “Mijn coach zegt dat hij op het water niet merkt dat ik moeder ben. Dat is een groot compliment. Ik sta volledig aan en zit niet steeds aan mijn kind te denken. Dat was wel mijn uitdaging. Ik was altijd met sport bezig. Maar nu sta ik echt uit en ben moeder als ik thuis ben. Ik ben de meest ontspannen versie van mezelf geworden. Maar ik zou het niet kunnen zonder alle hulp. Ik ben blij dat mijn vriend mij deze kans geeft en voel mij bevoorrecht dat ik nog steeds kan zeilen.”

De druk om te kwalificeren is hoog. Maar volgens Bouwmeester is dat juist goed. “Als je daar niet mee om kan gaan, dan hoef je ook niet naar de Spelen te gaan.” Ze noemt het een groot voordeel dat ze mag meedoen aan het testevent in Marseille. “Die Fransen pakken het raar aan. Normaal gesproken kun je je kwalificeren bij de WK in combinatie met een grote wedstrijd op de locatie voor de Spelen, maar ze organiseren alles in Hyères. Het testevent had daarom een superhoge urgentie, want dit is de enige wedstrijd die je er krijgt.”

De twee evenementen in Marseille en in Den Haag vragen volgens Bouwmeester een verschillende aanpak. “Het is heel anders varen in de Middellandse Zee met veel bergen versus Scheveningen dat volledig vlak is. Maar het is vooral geweldig dat we ons voor eigen publiek kunnen laten zien.”