Verstappen reageert op Hamilton en vindt ‘leven ook oneerlijk’

Max Verstappen heeft gereageerd op het pleidooi van Lewis Hamilton voor wijziging van de reglementen van de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beweerde dat het dit seizoen zo dominante Red Bull later in het seizoen al aan de slag kan gaan met de auto voor volgend jaar. Dat zou de hegemonie van Verstappen ten goede komen.

“Ik denk dat het uiteindelijk zo zal zijn dat we Red Bull waarschijnlijk te pakken krijgen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ze al bezig zijn met de auto van volgend jaar”, zei Mercedes-coureur Hamilton tegenover Sky Sports. “Ze hoeven niets meer aan deze auto te veranderen omdat ze zo ver voor liggen. Ik vind dat de FIA een termijn moet bepalen vanaf wanneer iedereen mag beginnen met het ontwikkelen van de auto van volgend jaar. Zeg 1 augustus, dan kan iedereen vanaf dan beginnen, zodat niemand een voordeel kan behalen voor het volgende jaar, want dat is balen.”

Verstappen werd donderdag geconfronteerd met die uitspraken. “Het leven is ook oneerlijk, niet alleen de Formule 1. Veel dingen in het leven zijn oneerlijk, dus we moeten er gewoon mee dealen”, zei Verstappen tijdens een perspraatje.

Later ging hij er nog op verder voor de camera van Sky Sport: “Daar hadden we het niet over toen hij zijn kampioenschappen won, toch? Dus ik denk niet dat we dat nu moeten doen. Zo werkt de Formule 1. Als je een competitieve auto hebt, is dat geweldig. Maar op een gegeven moment moet je ook vooruitkijken naar het volgende jaar. Het is natuurlijk normaal dat coureurs die achterliggen dit soort dingen zeggen, maar ze moeten ook niet vergeten hoe het er bij het winnen uitzag.”