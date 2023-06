Bijrol in VS voor zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel

Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel zoekt bij zijn rentree naar zijn vorm. De 26-jarige Amerikaan kwam bij Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis niet verder dan de vijfde plaats op de 100 meter vlinderslag.

Eerder deze week eindigde Dressel in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en als derde op de 50 meter vrije slag. Die prestaties zijn vooralsnog niet voldoende voor deelname aan de wereldkampioenschappen van komende maand in Fukuoka in Japan. Dressel krijgt op de 50 meter vrije slag nog wel een kans.

“Het enige dat we kunnen doen is Dressel steunen”, aldus coach Anthony Nesty.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio al succesvol op twee nummers.