Tennisster Rus speelt komende week ITF-toernooi in Den Haag

Tennisster Arantxa Rus maakt komende week haar opwachting op een ITF-toernooi in Den Haag. De nummer 85 van de wereld wist zich eerder deze week niet te kwalificeren voor Wimbledon, waarvan het hoofdtoernooi tegelijkertijd plaatsvindt.

“Dit is de vijfde editie van ons toernooi, een jubileum dus. Hoe mooi is het dan dat we voor het eerst een speelster uit de top 100 mogen verwelkomen”, aldus toernooidirecteur Mark-Paul Burgersdijk. “En Arantxa komt ook nog eens uit de regio. Zij is echt een publiekstrekker en daarnaast ook een inspiratiebron voor de vele lokale talenten die aan het toernooi meedoen. Zo vaak speelt ze trouwens niet in Nederland. Eerder liet ze al de Billie Jean King Cup schieten en ook in Rosmalen deed ze niet mee.”

De 32 jaar oude Rus sloeg eerder deze maand het grastoernooi van Rosmalen over omdat ze de voorkeur gaf aan deelname aan een graveltoernooi in Spanje. Ze deed wel mee aan de kwalificaties van Wimbledon en daarin verloor ze in de tweede ronde.