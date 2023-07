Brons judoka’s in gemengde landenwedstrijd Europese Spelen

De Nederlandse judoploeg heeft brons gepakt in de gemengde landenwedstrijd bij de Europese Spelen in Krakau (Polen). De equipe versloeg in de strijd om brons Frankrijk met 4-1. De landenstrijd gold als officieel EK.

Na twee gemakkelijke overwinningen op Slovenië (4-1) en Portugal (4-0) volgde een nederlaag van 4-2 tegen Duitsland in de halve finales. Tegen de Fransen herstelde de ploeg zich weer.

‘’Dit voelt heerlijk. Frankrijk is een lastige ploeg en wij hebben een mooie bronzen medaille”, reageerde Jelle Snippe, die de eerste van vier overwinningen op de Franse judoploeg voor zijn rekening nam. ‘’Vorig jaar verloren we de EK-finale van Frankrijk en nu hebben we ze teruggepakt. Helaas niet in de finale, maar om brons. Afgelopen drie toernooien hebben we drie medailles behaald met het team. Dus daaruit blijkt wel dat we een goed team hebben staan.”

Koen Heg, Sanne van Dijke en Jesper Smink brachten ook een punt binnen tegen Frankrijk. Alleen Pleuni Cornelisse verloor haar partij.