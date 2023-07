Titels op grastoernooi Eastbourne naar Cerundolo en Keys

De Argentijn Francisco Cerundolo en de Amerikaanse Madison Keys gaan met een goed gevoel naar Wimbledon. De tennissers schreven het grastoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk op hun naam.

Cerundolo was in de mannenfinale met 6-4 1-6 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul. De Zuid-Amerikaan staat nu op twee toernooizeges. Vorig jaar was hij de beste op het gravel van Bastad.

In de vrouwenfinale rekende Keys af met de Russische Daria Kasatkina: 6-2 7-6 (13). Voor Keys is het haar zevende toernooizege op de WTA Tour.

Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, begint maandag.